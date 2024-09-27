Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! Genç kadını hayattan kopardı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! Genç kadını hayattan kopardı

Adana'da, yaya yolunda elini kaldırarak durmasını istediği arabanın çarpması sonucu bir kadın hayatını kaybetti. Sürücü, polis tarafından yakalandı ve ehliyetsiz olduğu tespit edilerek tutuklandı.

Kaza, 25 Eylül akşamı Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi.

Elvan Özdemir, yanında bir kadınla birlikte yaya yolundan karşıya geçmeye çalışıyordu.

Araçlar durmayınca yolun ortasına kadar ilerleyen Özdemir, elini kaldırarak araçların durmasını istedi. Ancak, A.A. yönetimindeki otomobil durmayarak Özdemir'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Özdemir, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Kaçan sürücü, Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenlik kameraları incelenerek saklandığı evde yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Adana Valiliği, kazada hayatını kaybeden Elvan Özdemir için başsağlığı mesajı yayımlayarak, ailesine ve yakınlarına sabır diledi.

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