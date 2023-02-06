Adana'da enkaz altından küçük çocuk kurtarıldı “Çıkınca çikolata alacağız sana”

7,4 büyüklüğündeki deprem Adana'da da yıkımlara neden oldu.

Adana'da yaşanan depremde arama kurtarma ekipleri çöken binanın altında kalan küçük çocuğu çıkartmak için oldukça çaba gösterdi. Ağlayan küçük çocuğu sakinleştirmek için “Çıkınca çikolata alacağız sana” ifadeleri kullanıldı.

ATV Haber'de gösterilen görüntülerde ağlayan çocukla sürekli iletişim halinde olunması çocuğun sakinleşmesini sağladı.

Arama kurtarma ekipleri küçük çocuğa "Paşam iyisin değil mi?" diyerek kurtarma sırasında çocuğun sağlık durumunu takip ettiler.

Çocuğun uyumaması için sürekli iletişim haline kalınan anlarda çocuğun ailesine dair bir bilgi verilmedi.