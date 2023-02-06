6 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adana'da enkaz altından küçük çocuk kurtarıldı “Çıkınca çikolata alacağız sana”

Adana'da enkaz altından küçük çocuk kurtarıldı “Çıkınca çikolata alacağız sana”

Adana'da yaşanan depremde çöken binanın enkazından çıkartılan küçük çocuğun görüntüleri dikkat çekti.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 16:28
Takip Et

Adana'da enkaz altından küçük çocuk kurtarıldı

Adana'da enkaz altından küçük çocuk kurtarıldı “Çıkınca çikolata alacağız sana”
+
Aa
-

7,4 büyüklüğündeki deprem Adana'da da yıkımlara neden oldu.

Adana'da yaşanan depremde arama kurtarma ekipleri çöken binanın altında kalan küçük çocuğu çıkartmak için oldukça çaba gösterdi. Ağlayan küçük çocuğu sakinleştirmek için “Çıkınca çikolata alacağız sana” ifadeleri kullanıldı.

ATV Haber'de gösterilen görüntülerde ağlayan çocukla sürekli iletişim halinde olunması çocuğun sakinleşmesini sağladı.

Arama kurtarma ekipleri küçük çocuğa "Paşam iyisin değil mi?" diyerek kurtarma sırasında çocuğun sağlık durumunu takip ettiler.

Çocuğun uyumaması için sürekli iletişim haline kalınan anlarda çocuğun ailesine dair bir bilgi verilmedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
1
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
2
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
3
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
4
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
﻿Kahreden Whatsapp mesajları: Duvarın altındayım şarjım az. 6 aylık bebeğim var
5
﻿Kahreden Whatsapp mesajları: Duvarın altındayım şarjım az. 6 aylık bebeğim var
﻿Kahreden Whatsapp mesajları: Duvarın altındayım şarjım az. 6 aylık bebeğim var
﻿EYT düzenlemesinde sona doğru. Mevcut mevzuattaki yaş şartı kaldırılacak
6
﻿EYT düzenlemesinde sona doğru. Mevcut mevzuattaki yaş şartı kaldırılacak
﻿EYT düzenlemesinde sona doğru. Mevcut mevzuattaki yaş şartı kaldırılacak
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm kalkış seferleri iptal edildi
7
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm kalkış seferleri iptal edildi
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm kalkış seferleri iptal edildi
﻿Azerbaycan'dan gelen deprem yardım ekibi Adana'da
﻿Azerbaycan'dan gelen deprem yardım ekibi Adana'da
﻿Azerbaycan'dan gelen deprem yardım ekibi Adana'da
﻿Elazığ'da bina böyle çöktü. 2 polis enkaz altında 
﻿Elazığ'da bina böyle çöktü. 2 polis enkaz altında 
﻿Elazığ'da bina böyle çöktü. 2 polis enkaz altında 
﻿Depremden dolayı kapanan yollar açıklandı
﻿Depremden dolayı kapanan yollar açıklandı
﻿Depremden dolayı kapanan yollar açıklandı
﻿Biden'dan ekibine Türkiye talimatı
﻿Biden'dan ekibine Türkiye talimatı
﻿Biden'dan ekibine Türkiye talimatı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.