Adana’da erkek öğrenci yurdunun güvenlik görevlisi öldürüldü

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde bulunan bir erkek öğrenci yurdunda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre güvenlik görevlisi Gökhan Şahin, isimleri öğrenilemeyen iki kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında şüphelilerin bıçaklı saldırısına uğrayan Şahin, göğsünden yaralandı. Şüpheliler ise olay yerinden hızla kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adana Şehir Hastanesine kaldırılan Şahin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahin’in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheliler olaydan kısa süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. (İHA)