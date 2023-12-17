Adana'da FETÖ firarisi öğretmen ve polis yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden hapis 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ihraç komiser yardımcısı ve ihraç öğretmenin Adana’da saklandığını tespit etti.

TEM polislerinin takibi sonucunda ihraç öğretmen Muhammet Yaşar, evine yapılan operasyonla yakalanırken ihraç komiser yardımcısı Şehmus Göksu’da aracında gezerken yakalandı.

BYLOCK KULLANISI OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

Haklarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretmen Muhammet Yaşar ve ihraç komiser yardımcısı Şehmus Göksu, terör örgütü FETÖ’nün haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.

İhraç komiser yardımcısı Göksu'nun FETÖ’nün sohbet ağabeyi olduğu, terör örgütü adına para topladığı ve komiserlik sınav sorularını alan kişi olduğu da öğrenilirken ihraç öğretmen Yaşar’ın öğretmenlerden sorumlu imam olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine gönderildi.