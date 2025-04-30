Adana'da fuhuş şebekesi çökertildi! 63 milyonluk vurgun: 12 kadın kurtarıldı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği, kentte fuhşa zorlayan ve aracılık eden bir şebekeyi ortaya çıkardı.

Altı aylık teknik ve fiziki takip sonucu 5’i kadın 10 şüpheli tespit edildi. Savcılığın yakalama kararı üzerine ekipler, masaj salonları, SPA merkezleri ve evlere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, fuhşa zorlandığı iddia edilen 12 kadın kurtarıldı.

Aramalarda 64 bin lira, 600 dolar, 300 avro ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin suç gelirleriyle aldığı değerlendirilen 6 otomobil, 3 TIR, 8 taşınmaz ve 9 milyon lira içeren banka hesabına tedbir kararı uygulandı.

Şüphelilerin, polisten kaçmak için fuhuş pazarlığını internet tabanlı sohbet uygulamaları üzerinden yaptığı ve masaj salonlarıyla SPA merkezlerini kullandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından 3 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheli ise mahkemece tutuklandı.