Adana'da garip hırsızlık: Fırından cep telefonu çaldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adana'da garip hırsızlık: Fırından cep telefonu çaldı

Adana'nın Feke ilçesinde Z.D isimli vatandaş 2 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptı. İş yerini sahibini takip edip fırından cep telefonunu çaldı.

Olay, Adana'nın Feke ilçesindeki bir börek fırınında meydana geldi. İddiaya göre, fırından kısa süreliğine ayrılan iş yeri sahibini takip eden Z.D. fırına girip cep telefonunu alıp kaçtı.

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Durumu fark eden iş yeri sahibi polise başvurdu. Polis hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada ekipler hırsızın Kozan'a giderek cep telefonunu sattığını tespit etti.

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Z.D. polisin takibi sonucu yakalandı. Daha önce de bir şahsın cep telefonu ile 3 bin TL parasını çaldığı belirlenen şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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