Adana’da halı saha maçı ölümle bitti: 38 yaşında 3 çocuk babasıydı

Olay, dün saat 21.00 civarında Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi’nde gerçekleşti. Üç çocuk babası Hasan Bakırhan, arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken aniden fenalaşarak yere yığıldı.
Arkadaşları, başlangıçta yorgunluktan yere düştüğünü düşünse de Bakırhan’ın uzun süre hareketsiz kalması üzerine yanına koştu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bakırhan’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Çukurova Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Bakırhan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Bakırhan’ın cenazesi, Buruk Mezarlığı’nda defnedildi.
Hasan Bakırhan’ın kalp krizi geçirdiği anlar ve sonrasında yaşananlar, halı sahanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.