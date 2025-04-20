Adana’da halı saha maçı ölümle bitti: 38 yaşında 3 çocuk babasıydı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Türkiye’de halı saha ölümlerine bir yenisi eklendi. Adana’da halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren Hasan Bakırhan (38) hayatını kaybetti. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 21.00 civarında Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi’nde gerçekleşti. Üç çocuk babası Hasan Bakırhan, arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Arkadaşları, başlangıçta yorgunluktan yere düştüğünü düşünse de Bakırhan’ın uzun süre hareketsiz kalması üzerine yanına koştu.

adanada-hali-saha-maci-olumle-bitti-38-yasinda-3-cocuk-babasiydi-yenicag-2.jpg

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bakırhan’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Çukurova Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Bakırhan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Bakırhan’ın cenazesi, Buruk Mezarlığı’nda defnedildi.

adanada-hali-saha-maci-olumle-bitti-38-yasinda-3-cocuk-babasiydi-yenicag-3.jpg

Hasan Bakırhan’ın kalp krizi geçirdiği anlar ve sonrasında yaşananlar, halı sahanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

adanada-hali-saha-maci-olumle-bitti-38-yasinda-3-cocuk-babasiydi-yenicag-4.jpg

Adana’da halı saha maçı ölümle bitti: 38 yaşında 3 çocuk babasıydı

Adana’da halı saha maçı ölümle bitti: 38 yaşında 3 çocuk babasıydı

Adana’da halı saha maçı ölümle bitti: 38 yaşında 3 çocuk babasıydı

Adana’da halı saha maçı ölümle bitti: 38 yaşında 3 çocuk babasıydı

Adana’da halı saha maçı ölümle bitti: 38 yaşında 3 çocuk babasıydı

Adana’da halı saha maçı ölümle bitti: 38 yaşında 3 çocuk babasıydı

Son Haberler
Uzak Şehir'de aşk dolu Reyhani şov! İzleyicilerini mest etti
Uzak Şehir'de aşk dolu Reyhani şov! İzleyicilerini mest etti
Kursiyerler, 23 Nisan için çocuklara kıyafet dikti
Kursiyerler, 23 Nisan için çocuklara kıyafet dikti
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan etkinlikleri için kutlamalara hazırlanıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan etkinlikleri için kutlamalara hazırlanıyor
NATO sınırında gerilim: İngiliz jetleri Rus uçaklarını iki kez durdurdu!
İngiliz jetleri Rus uçaklarını iki kez durdurdu!
10. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı sürüyor
10. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı sürüyor