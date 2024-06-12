Adana’da hasat başladı: Dalında 30 TL’den satılıyor

Adana’nın Kozan ilçesinde bin 100 rakımlı Dikenseki mevkiinde, 7 dönümlük arazisine 130 kiraz ağacı diken Ali Ağluç, ilaç kullanmadan doğal tarım yöntemleriyle Napolyon cinsi kiraz üretimi yapıyor.

Bu yıl hasat için işçi bulamayan Ağluç, köyündeki komşularıyla imece usulüyle kirazlarını topladı. 30 ağaçtan elde ettiği verimden memnun olduğunu belirten Ağluç, iklim koşulları nedeniyle 100 ağacın meyve vermediğini dile getirdi.

Şiirler okuyarak hasat yapan Ağluç, "Bin 100 rakımda hasat gerçekleştiriyoruz. Kışın yağmurlar nedeniyle fidanların hepsi tutmadı. 130 fidanın sadece 30'u meyve verdi. Bu yıl sıcaklık nedeniyle hasadımızı daha erken yaptık. Kışın yaşanan sıcaklık artışı çiçeklerin kurumasına neden oldu," şeklinde konuştu.

Kirazları dalında 30 liradan sattıklarını ifade eden Ağluç, şunları ekledi: "Ağaçların tutmamasına aslında sevindim. İşçi bulamıyoruz. Hasadımız 20 günde tamamlanıyor ama işçi bulamadığımız için zorlanıyoruz. Bu yıl 6-7 kişilik bir ekiple topladık. Yevmiyeli işçi bulamıyoruz, bu yüzden köylülerle imece usulü hasat yaptık."

KİRAZ DALINDA NE KADAR?

Hasattan elde ettikleri gelir hakkında bilgi veren Ağluç, dalında 30 liradan hasat yaptıklarını söyledi. Ayrıca, ağaçların tutmamasından dolayı sevinçli olduklarını ve işçi bulamamanın zorluklarını dile getirdi.