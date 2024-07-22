Adana'da havada drone görünce ateş ettiler

Kaynak: Haber Merkezi
Adana'da havada drone görünce ateş ettiler

Adana’da bir arkadaş grubu, havalandırdıkları drone’a ateş edildiğini fark etti. Bu ilginç anlar, grubun gülme krizine girmesiyle birlikte sosyal medyada paylaşıldı. “Adana yine şaşırtmadı” yorumlarıyla video kısa sürede viral oldu.

Adana’da bir grup arkadaşın eğlencesi, beklenmedik bir şekilde sosyal medyada gündem oldu. Grup, drone havalandırarak kameradan görüntüleri takip ederken, havadaki drone’a ateş edildiğini fark etti. Bu ilginç ve şaşırtıcı anlar, arkadaş grubunun kahkahalarıyla birlikte sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede viral hale geldi. Sosyal medya kullanıcıları, “Adana’da her an her şey olabilir”, “Bu kadar da olmaz dedirten bir an”, “Adana’da sıradan bir gün” gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi. Videonun yayılmasıyla birlikte birçok kişi, Adana’nın alışılmadık ve renkli olaylarına bir yenisinin daha eklendiğini belirtti.

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