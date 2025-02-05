Adana'da ilginç görüntüler: 'Seni sevmiyorum' diyen eniştesini karnından vurdu

Adana'da yüzünü kapüşon ve maske ile gizleyen 20 yaşındaki Şeyhmus Başçı, kendisine "Seni sevmiyorum, evime gelme" diyen eniştesi 41 yaşındaki Murat E.'yi tabanca ile vurarak yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırgan vurup kaçmıştı kısa sürede ekipler tarafından yakalandı.

Olay, 2 Şubat'ta Seyhan ilçesi Küçükdikili Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Şeyhmus Başçı, kendisine, "Seni sevmiyorum, evime gelme" diyen ve bu nedenle husumet beslediği eniştesi Murat E.'nin bakkal dükkanına gitti. Yüzünü kapüşon ve maske ile gizleyerek dükkana giren Şeyhmus Başçı, tabanca ile karnından vurduğu eniştesi Murat E.'yi yaraladı. Başçı olay yerinden kaçarken, saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İFADESİ PES DEDİRTTİ!

Murat E. ambulansla hastaneye kaldırılırken, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, şüpheliyi olay yerine yakın bir ara sokakta yakaladı. Sorgusunda, güvenlik kamerası görüntüleri izletilen Başçı, "Görüntülerdeki ben değilim" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Başçı, tutuklandı.