Adana'da ilginç olay! Gerçeği yapay zeka ortaya çıkardı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adana'da ilginç olay! Gerçeği yapay zeka ortaya çıkardı

Adana'da Kadir Özgür A. isimli şahıs cezaevinden firar edip sahte kimlikle geziyordu. Fakat şüpheli davranışları onu ele verdi. Polise sahte belgeleri verse de gerçeği yapay zeka ortaya çıkardı.

Alınan bilgiye göre, Adana Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri Yeşilyurt Mahallesi İbo Osman Caddesi üzerinde devriye atarken tedirgin olan bir şahsı fark etti.

Bunun üzerine polis şüphelenerek, şahıstan kimlik istedi. Şahıs M.Ç. isminin bulunduğu sahte kimlik ile ehliyeti ibraz etti. Ehliyetin ve kimliğin sahte olduğunu değerlendiren polis, şahsa kelepçe takarak polis merkezine götürdü.

Yüz tanıma sistemine sokulan şahsın Kadir Özgür A. olduğu uyuşturucu madde ticaretinden 12 yıl 6 ay hapis cezası aldığı ve cezaevinden firar ettiği tespit edildi.

Hükümlünün dolandırıcılık suçundan, uyuşturucu ticareti, kadına karşı basit yaralama gibi suçlardan 37 kaydının da olduğu öğrenildi.

Polis ve adliyede işlemleri tamamlanan şüpheli cezaevine teslim edildi.

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