Adana’da ilginç olay. Mısır tarlasında kayboldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adana’da ilginç olay. Mısır tarlasında kayboldu

Adana'nın Kozan ilçesinde 25 dönümlük mısır tarlasını sulamaya giden şahıs kayboldu. Kaybolan şahsın özel eğitimli köpeklerle aranması devam ediyor.

Kamışoba Mahallesi’nde dün saat 16.00 sularında meydan gelen olayda, edinilen bilgilere göre 29 yaşındaki Adem Süzgün isimli işçi mısır tarlasını sulamaya gittikten sonra 25 dönümlük tarlada kendisine bir daha ulaşılamadı.

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Süzgün’ün yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve AKOM ekipleri sevk edildi. Ekipler özel eğitimli köpeklerle arama çalışması başlattı.

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Tarla sahibi Gökhan Ünaldı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Süzgün'e su getirdiğini ve son olarak onu mısır tarlasında gördüğü, geri dönmeyince de ailesine haber verip aramaya başladıklarını söyledi.

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Evli ve iki çocuk babası Adem Süzgün'ü arama çalışmaları jandarma ve AKOM ekipleri ile 25 dönümlük mısır tarlası ve çevresinde devam ediyor.

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