Adana’da işyerini esrar bahçesine çevirmiş: Üretime başlamış

Düzenleme: Kaynak: İHA

Adana polisi, aldığı bir ihbarı değerlendirerek işyerinde iklimlendirme yöntemi ile esrar üreten bir kişiyi gözaltına aldı. Narkotik polisi, işyerinde yaptığı aramada hint keneviri, kurutuluş esrar ve esrar üretim aparatları ele geçirdi. Olayla ilgili iş yeri sahibi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen Yılmaz G.'yi (44) takibe aldı. Yapılan çalışmada Yılmaz G'nin Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki iş yerine iklimlendirme sistemi kurduğu ve uyuşturucu ürettiği tespit edildi.

aw376750-01.jpg

Adrese yapılan operasyonda, 17 kök hint keneviri, 51 gram kurutulmuş esrar, 26 adet led lamba, güçlendirici adaptör, 2 adet havalandırma aparatı, nemlendirici, ısı ölçer, çadır, projektör, 8 adet saksı ve gübre çözeltisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Yusuf G.'nin emniyetteki ifadesinde, "İçmek için uyuşturucu madde yetiştiriyorum. Uyuşturucu madde ticareti yapmıyorum" dediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

aw376750-02.jpg

Son Haberler
21 menajerlik şirketi için harekete geçildi! Ünlü oyuncuların sözleşmeleri tek tek incelenecek
21 menajerlik şirketi için harekete geçildi! Ünlü oyuncuların sözleşmeleri tek tek incelenecek
Konya'da zincirleme kaza! Can pazarı yaşandı
Konya'da zincirleme kaza! Can pazarı yaşandı
Giovanni van Bronckhorst'un Beşiktaş sonrası yeni görevi belli oldu
Giovanni van Bronckhorst'un Beşiktaş sonrası yeni görevi belli oldu
AKP’li eski vekil ve gazeteci Bakan’ı topa tuttu… Bu yazı Ankara’da çok konuşulacak
AKP’li eski vekil ve gazeteci Bakan’ı topa tuttu… Bu yazı Ankara’da çok konuşulacak
NBA All Star’da ilk 5’ler belli oldu: Alperen kadroya girebildi mi?
NBA All Star’da ilk 5’ler belli oldu: Alperen kadroya girebildi mi?