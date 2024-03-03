Adana'da kaçak akaryakıt ele geçirildi: 2 gözaltı

Pozantı Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda, ilçeden yaklaşık bin litre menşei belirsiz kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İlçede kaçak akaryakıt sattığı belirlenen iş yerleri mercek altına alındı. Uzun süredir takip edilen bir iş yerine gerçekleştirilen operasyonda V.A. ve H.P. isimli şahıslar yaklaşık bin litre menşei belirsiz kaçak akaryakıt ile birlikte yakalandı.

İki şahıs, ifadelerinin sonrasında serbest bırakılırken ele geçirilen akaryakıta el konuldu.