Adana'da kadınları sopayla dövdü. O anlar kamerada

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adana'da kadınları sopayla dövdü. O anlar kamerada

Adana'da ‘yol verme’ kavgasında kadınlar sopayla dövüldüğü görüldü. Kadına şiddet kameralara kaydedildi.

Adana'da yaşanan 'yol verme' tartışması, şiddet dolu kavgaya dönüştü.

Bir adamın, kadınları ve yanlarındaki şahsı sopayla darp ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Sarıçam ilçesindeki Kozan Caddesi'nde meydana geldi.

Trafikte seyir halinde olan iki otomobil sürücüsü, henüz bilinmeyen bir sebeple araçlarını durdurdu ve tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen bu tartışma, sürücülerin araçlarından aldıkları sopalarla birbirlerine saldırmalarına yol açtı.

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Kavgaya, araçlardan inen kadınlar da dahil oldu ve taraflar birbirlerine sopa darbeleriyle zarar verdi.

O sırada olay yerinde bulunan bir vatandaş, yaşananları cep telefonuyla kayda aldı.

Görüntülerde, bir adamın kadının kafasına sopayla vurduğu anlar, izleyenleri hayrete düşürdü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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