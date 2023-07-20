Adana’da kardeşlerin miras kavgası kanlı bitti

Olay, Kozan ilçesine bağlı Ferhatlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kardeş olan H.A, S.A ve R.A. miras nedeniyle kavga etmeye başladı.

Kavganın büyümesiyle S.A. ve R.A. tüfekle kardeşleri H.A.’yı vurdu. H.A. kanlar içerisinde yere yığılırken olayı gerçekleştiren iki kardeş kaçarak kayıplara karıştı.

JANDARMA EKİPLERİ ŞÜPHELİLERİ YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan H.A. Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri 2 şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.