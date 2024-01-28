Adana'da kayıp kuzenler 4 günün ardından bulundu

Adana’nın Çukurova ilçesinde, kendilerinden 4 gündür haber alınamayan 2 kuzen, polis ekipleri tarafından bulundu.

23 Ocak günü evlerinden markete gitmek için çıkan 14 yaşındaki R.H.G. ile kuzeni 17 yaşındaki H.T. i Kasım Gülek Çocuk Parkı'nda buluştu. İddialara göre, R.H.G.'nin babası H.G, söz konusu parkın önünden geçerken 2 kuzenin sigara içtiğini gördü ve paniğe kapılan kuzenler koşarak oradan uzaklaştı.

2 kuzen akşama kadar eve dönmeyince aileleri polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri 2 kuzenin bulunması için çalışa başlatırken R.H.G., Çukurova ilçesi Bülent Angın Bulvarı Gençlik Meydanı'nda otururken; H.T. ise Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde yürürken bulundu.

Bulunan kuzenler, Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü ve ifadeleri alındı. Eve geri dönmek istemeyen kuzenler, yurda yerleştirildi.