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Kayısı ağacı kış ortasında meyve verdi

Adana’nın Kozan ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havalar nedeniyle kayısı ağacı hem çiçek açtı hem de meyve verdi.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 10:19
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Adana'da kayısı ağacı kış ortasında meyve verdi

Kayısı ağacı kış ortasında meyve verdi
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İHA'nın haberine göre, ilçeye bağlı Hacımirzalı Mahallesinde ikamet eden Mehmet Gültekin’in bahçesinde bulunan kayısı ağacı Ocak ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havalar sebebiyle çiçek açtı. 

Çiçek açan ağacın aynı zamanda Haziran'da olması gereken ilk çağlalarını vermesi dikkat çekti. Son 3 yıldır kış ayında sıcak seyreden havalar nedeni ile kayısı ağacının çiçek açıp meyve verdiğini belirten bahçe sahibi, ağaçların sıcaklar nedeniyle 'şaşırma' olayı yaşadığını kaydetti. 

ŞAŞKINLIK YARATTI

Ağacın bir yanının bahar gibi çiçek açması bir yanında da çağla halinde meyve vermesini görenlerin ise şaşkınlık yaşadığı belirtildi.

Ağaçların mevsimsel şaşırma olayı yaşadığını aktaran bahçe sahibi Mehmet Gültekin, “Bu mevsime çiçek açıp meyve verse de normalde Mayıs’ın sonunda Haziran ayında çiçek açıp meyve verir" diye konuştu.

Gültekin "Erken meyve veriyor şuan şaşırtma dediğimiz olay oluyor ve bu meyve olgunlaşsa da tam güneşi verimli almadığı için lezzeti olmuyor. İklimlerde ki bu sıcaklar nedeni ile ilaçlama yapmamız gerekiyor. Mevsim değişimi ağaçları olumsuz etkiliyor. Biz de buna şaşırma olayı diyoruz” dedi.

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