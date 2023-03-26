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‘Kökünü Kurutma Operasyonu’nda yakalanan 77 zanlı adliyede

Adana'da düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda gözaltına alınan 212 şüpheliden 77'si adliyeye sevk edildi.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 11:08
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Adana'da ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’nda yakalanan 77 zanlı adliyede

‘Kökünü Kurutma Operasyonu’nda yakalanan 77 zanlı adliyede
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22 Mart'ta kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 212 zanlıdan 77'sinin işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Diğer zanlıların emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 22 Mart'ta Adana Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi binasında yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma teşkilatından 2 bin 218 personelin katılımıyla ikincisi gerçekleştirilen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 212 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.

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