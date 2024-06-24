Adana’da korkunç olay! 19 yaşındaki eşini ve ailesini katletti, elinde silahla kaçtı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Adana’da korkunç olay! 19 yaşındaki eşini ve ailesini katletti, elinde silahla kaçtı

Adana’nın Seyhan ilçesinde 23 yaşındaki Hakim Eba, boşanma aşamasındaki 19 yaşındaki eşi Şükran Eba ve ailesini silahla vurarak öldürdü. Olay yerinde bulunan vatandaşlar o anları cep telefonuyla kaydederken, Hakim Eba elinde silahla kaçtı.

Olay, dün merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Hakim Eba, boşanma aşamasındaki eşi Şükran Eba ile konuşmak için kayınpederi Turgut Erat’ın evinin önüne geldi.

71627-1.jpg

Burada Hakim Eba ile eşi Şükran Eba arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında yanındaki tabancayı çıkarak Hakim Eba, peş peşe eşine ateş etti.

71627-2.jpg

Sesleri duyup sokağa çıkan kayınbiraderi Muhammet, kayınvalidesi Leyla ve kayınpederi Turgut Erat'ı da vuran Hakim Eba, yeni doğan çocuğunu da alıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

71627-3.jpg

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 4 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölenlerin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Otopsileri yapılan 4 kişi, Mardin'de toprağa verildi.

71627-4.jpg

Olay anında cep telefonunun kamerası açan bir vatandaş, cinayet şüphelisi Hakim Eba'nın elinde silahla kaçtığı anları kayda aldı. Vatandaşların 'Yapma' diye bağırdığı ve ardından silah sesinin geldiği görüntüde, Eba'nın elinde silahla kaçtığı anlar yer aldı.

71627.jpg

Soruşturmayı sürdüren polis, cinayet şüphelisi Eba'yı yakalamak için çalışmalara devam ediyor.

İlgili Haberler
İhraç edilen Hakime Gül’ün cinci hocada kaseti çıktı
Ayhan Sicimoğlu parasını isteyen çalışanına saldırdı
Son Haberler
Abdülkadir Selvi kendisini şaşkına çeviren son anketi paylaştı! Gündem
Abdülkadir Selvi kendisini şaşkına çeviren son anketi paylaştı!
TV Yayın akışı 24 Haziran Pazartesi. Hangi kanalda ne var? Gündem
TV Yayın akışı 24 Haziran Pazartesi. Hangi kanalda ne var?
Sosyal medyada yayılan estetik trendleriyle ilgili gençlere uyarılar Sağlık
Sosyal medyada yayılan estetik trendleriyle ilgili gençlere uyarılar
Ronaldo'nun Arda Güler'e ne söylediği ortaya çıktı Spor
Ronaldo'nun Arda Güler'e ne söylediği ortaya çıktı
Buğday yüklü tır küle döndü Gündem
Buğday yüklü tır küle döndü
Bisiklet devi iflasını istedi. Çok ucuza satılıyordu Ekonomi
Bisiklet devi iflasını istedi. Çok ucuza satılıyordu
Ergenleri madde bağımlılığından uzak tutma yolları Sağlık
Ergenleri madde bağımlılığından uzak tutma yolları