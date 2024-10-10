Adana'da yolunu kestiği lise öğrencisini taciz etti! 24 suç kaydı var

Olay, 7 Ekim tarihinde saat 20.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki Havuzlubahçe Mahallesi'nde gerçekleşti. Motosikletle seyahat eden Oktay S., servisle evine dönen lise öğrencisi kızın yolunu kesti. Şüpheli, pantolonunun fermuarını açarak cinsel organını kıza gösterdi. Panikleyen kız, çığlık atarak bölgeden uzaklaştı ve cep telefonuyla babasını arayarak durumu anlattı. Bunun üzerine baba ve kızı, Dağlıoğlu Polis Merkezi'ne giderek şüpheliden şikayetçi oldu.

MOTOSİKLETİNİN ÇALINTI OLDUĞU BELİRLENDİ

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği sokak ve güzergah üzerindeki yaklaşık 100 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini nceledi. Şüphelinin kimliği ve adresi tespit edilerek, Oktay S. Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'ndeki evine yapılan baskında gözaltına alındı. Şüphelinin motosikletinin Antalya'nın Kepez ilçesinden çalındığı ve üzerindeki plakanın başka bir çalıntı motosiklete ait olduğu belirlendi.

2013 YILINDA "ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI" SUÇUNA KARIŞMIŞ

Polis merkezine götürülen Oktay S.'nin daha önce 2013 yılında "çocuğun cinsel istismarı" suçuna karıştığı ve "hırsızlık" ile "taksirle yaralama" suçlarından toplamda 24 kaydının bulunduğu öğrenildi. Evli ve eşinin hamile olduğu belirtilen Oktay S., ifadesinde, "Oradan geçtim ancak kimseyi taciz etmedim" dedi.

Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Oktay S., mahkemede tutuklandı.