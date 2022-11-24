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  • Ne oluyor bu kızlara. Liseli kızı, kız öğrenciler dövdü arkadaşları gülerek izledi

Ne oluyor bu kızlara. Liseli kızı, kız öğrenciler dövdü arkadaşları gülerek izledi

Adana’da 3 liseli kızın, bir liseli kızı feci şekilde dövmesi ve diğer arkadaşlarının da bunu gülerek izlemesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 11:16
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Adana'da liseli kızı, kız öğrenciler feci şekilde dövü arkadaşları gülerek izledi

Ne oluyor bu kızlara. Liseli kızı, kız öğrenciler dövdü arkadaşları gülerek izledi
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Adana’da 3 liseli kızın, bir liseli kızı feci şekilde dövmesi ve diğer arkadaşlarının da bunu gülerek izlemesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi, Turhan Cemal Beriker Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, bir otobüs durağında 3 liseli genç kız, tartıştıkları liseli genç kıza tekme ve yumruklarla saldırdı. Aldığı darbelerle yere düşen genç kıza 3 genç kız tekmeler ve yumruklarla saldırmaya devam etti. Çevredeki öğrenciler ise kızların kavgasını ayırmaya çalıştı. O anlar ise diğer öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntüyü çeken öğrenciye ise kız öğrenciler tepki gösterdi. Bazı öğrencilerin ise kavgayı gülerek izlemesi tepki çekti. .

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