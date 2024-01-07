Adana'da maratonculara su yerine şişte kebap verdiler

Adanalı bölge esnafı, koşuculara yarış sırasında ciğer ikram etti.

Bu görüntüler sosyal medyada büyük gördü.

'ADANA KURTULUŞ YARI MARATONU' GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Adana’nın kurtuluşunun 102. yılında, ‘Adana Kurtuluş Yarı Maratonu’ yapıldı.

Bu yıl 14. kez gerçekleşen maratona, farklı ülkelerden bin 79 sporcu katıldı.

Sporcular, 21 kilometrelik parkuru tamamlayarak Merkez Park’taki bitiş noktasına geldi.

Maratonlarda kulvar kenarında koşuculara su verilmesiyle görmeye alıştığımız sahne Adana’da farklı gerçekleşti.

Kulvar kenarında duran bazı vatandaşlar, koşuculara ciğer şiş ve lavaş ikram etti.

Koşucular ikramı kabul ederken, bu anların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüler gündem oldu.

Erkeklerde Kenya'dan James Kipkogei Kipkoech 1 saat 1 dakika 53 saniye ile 1. oldu.

Kadınlarda da ise Bahreynli Ruth Jebet, 1 saat 11 dakika 55 saniyelik derecesiyle maratonu ilk sırada tamamladı.