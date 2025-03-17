Adana’da mide bulandıran görüntü! Ne buldularsa atmışlar...

Kaynak: İHA

Adana'nın Kozan ilçesinde tarımsal sulamada kullanılan bazı kanallar susuz kalınca çöplüğe döndü.

Adana'nın Kozan ilçesinde tarımsal sulamada kullanılan bazı kanallar susuz kalınca çöplüğe döndü. Plastik başta olmak üzere klozet ve koltuk gibi eşyaların da atıldığı sulama kanallarındaki kirlilik ve koku dikkat çekmeye başladı.

Kış mevsiminde yağışın az olması nedeniyle kuraklık riski iyice artarken, bu dönemlerde akan dereler ve kanallarda su olmaması dikkat çekiyor. Kozan'ın Çanaklı Mahallesi'nden de geçen tarımsal sulama için kullanılan kanallar da yaşanan kurak mevsimle birlikte susuz kaldı. Kanallarda susuzluk yaşanırken içine çöp atılması dikkat çekti. Plastik başta olmak üzere klozetten koltuğa kadar atılan birçok eşya kirliliği arttırdı. Bölgede kötü bir görüntü oluşurken atık su ile oluşan yosunlar ve kötü koku ise dikkat çekti. Bölgede yaşayan çocuklar, kokunun artık evlere kadar geldiğini ifade ederek oluşan bu manzaradan rahatsız olduklarını ifade etti.

Mahallenin çocuklarından Ömer Asaf Ünüvar eskiden kanalda su olduğunu ve çok güzel göründüğünü belirtirken şu an kirli ve kötü koku nedeniyle rahatsız olduklarını söyledi.

Sulama kanallarındaki kirlilik havadan görüntülenirken, kanala atılan eşyalar ise pes dedirtti.

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