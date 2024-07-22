Adana’da minibüsçüler birbirine girdi. Polis ateş ederek ayırabildi

Kentte iki farklı minibüs durağında sefere çıkan şoförler arasında hat kavgası çıktı.
Bir minibüs sürücüsü “Benim hattıma girdin” diyerek tartıştığı kişinin minibüsüne içinde yolcu varken aracıyla çarparak minibüsün camını kırdı.
Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla anbean kayda alınırken, yaşanan olayın ardından iki farklı minibüs durağının şoförleri birbirine girdi.
Minibüs şoförleri, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı’nda adeta meydan muharebesine tutuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, havaya ateş açarak kavgayı yatıştırabildi.