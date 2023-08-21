Adana’da olaya müdahale eden polis bıçaklandı

İHA'nın haberine göre; olay, dün akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, anons üzerine bir olaya müdahaleye gitti. Müdahale sırasında yaşanan arbedede bir polis memuru kolundan bıçaklandı. Ekip arkadaşlarının telsiz anonsuyla durumu merkeze bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi ve çok sayıda polis sevk edildi.

Polis memurunun durumu iyi

Sağlık ekipleri yaralı polisi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan polisin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bölgeye gelen polis ekipleri ise çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Polis olay yerinde inceleme yaptı

Polis olayın gerçekleştiği caddeyi adeta abluka altına aldı. Özel Harekat timleri bölgeye geniş güvenlik önlemleri aldı. Bu sırada olay yerin inceleme polisleri bölgede delil çalışması yaptı.

Emniyet müdürü hastaneye geldi

Öte yandan, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Seyhan Devlet Hastanesine yaralı memurun yanına geldi. İnci, hastane çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, olayın aydınlatılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.