Adana'da orman yangınına müdahale ederken düşmüştü! Helikopterin enkazı bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adana'da orman yangınına müdahale ederken düşmüştü! Helikopterin enkazı bulundu

Adana'nın Kozan bölgesinde yaşanan helikopter kazasının ardından, enkazın bulunduğu baraj gölüne Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) ekipleri ulaştı.

Ekiplerin dikkatli çalışmaları sonucunda, enkazın çıkarılma işlemlerinin yarın gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Geçtiğimiz Cuma günü, öğleden sonra meydana gelen olayda, yangınla mücadele çabaları sırasında su toplamak amacıyla Gökdere Barajı üzerine yönelen Mi-8 tipi helikopter, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı düşüş yaşadı.

Kazada, helikopter içerisinde bulunan beş kişilik ekip, çevredeki köylülerin yardımıyla kurtarıldı ve şükürler olsun ki herhangi bir yaralanma rapor edilmedi.

Başkent Ankara ve Adana'dan intikal eden arama kurtarma ekipleri, su altı araçları kullanarak 34 metre derinlikteki helikopter enkazına erişti. Ekipler, bölgede titiz bir arama faaliyeti yürüttükten sonra ayrıldı ve enkazın çıkarılmasının yarın planlandığı bilgisini paylaştı. Yerel halktan Ahmet Özcan, ekiplerin enkaza ulaşmak için canla başla çalıştıklarını söyledi.

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