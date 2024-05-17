Adana'da otomobil ile çarpışan hafif ticari araç sulama kanalına düştü

Kaynak: DHA
Adana'da otomobil ile çarpışan hafif ticari araç sulama kanalına düştü
Adana’da otomobil ile çarpışan hafif ticari araç çarpışmanın etkisiyle içerisinde su olmayan kanala düştü. Yaşanan kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza Hacımirzalı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, İsmail Akıllıoğlu’nun kullandığı 01 ACS 598 plakalı hafif ticari araç ile Nesrin Elasat’ın kullandığı 01 MS 013 plakalı otomobil hızla çarpıştı.

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Çarpmanın etkisiyle İsmail Akıllıoğlu’nun kullandığı araç, su olmayan kanala düştü. Araç sürücüsü İsmail Akıllıoğlu (41), diğer araç sürücüsü Nesrin Elasat (46) ile yanındaki Nasır Elibeydi (34), Lokman Hekim Elibeydi (8) ve Ruceyn Elibeydi (7) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahaleden sonra yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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