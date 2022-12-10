﻿Adana'da römorklu traktör devrildi: 1 ölü, 36 yaralı

Özay K'nin kullandığı fidan dikiminde çalışan işçilerin bulunduğu römorklu traktör, Bağtepe Mahallesi Bindüş mevkiindeki ormanlık alanda devrildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Durumu ağır yaralılar Adana'ya sevk edildi
Kazada yaralanan 37 kişi ambulanslar ve özel araçlarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Hüsnü Kurt kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Durumu ağır olan diğer yaralıların Adana'ya sevk edildiği öğrenildi.
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