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Adana'da römorklu traktör devrildi: 1 ölü, 36 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde, fidan dikim işçilerini taşıyan römorklu traktör devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 21:36
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Adana'da römorklu traktör devrildi: 1 ölü, 36 yaralı

Adana'da römorklu traktör devrildi: 1 ölü, 36 yaralı
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Özay K'nin kullandığı fidan dikiminde çalışan işçilerin bulunduğu römorklu traktör, Bağtepe Mahallesi Bindüş mevkiindeki ormanlık alanda devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Durumu ağır yaralılar Adana'ya sevk edildi

Kazada yaralanan 37 kişi ambulanslar ve özel araçlarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Hüsnü Kurt kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan diğer yaralıların Adana'ya sevk edildiği öğrenildi.

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