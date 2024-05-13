Baba, ağabey ve annenin ölümü iki gencin hayatını kararttı

Uyuşturucu bağımlısı olan kardeşlerden biri, bu karanlık bataktan çıkmak istiyor.

Hüseyin (45) ve Derya Oğuzeroğlu (52) çifti, 41 yıl önce evlendiğinde, İsmail (40), Volkan (32) ve Gökhan (36) isimlerini verdikleri üç çocuğuyla mutlu bir hayat kurmuştu. Ancak, aile dramı ardı ardına geldi. Baba Hüseyin alkol nedeniyle 2007'de, abla İsmail ise uyuşturucu bağımlılığından 2018'de hayatını kaybetti. Anne Derya ise 2019'da bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Geriye, yüzde 50 zihinsel engelli Gökhan ile Volkan kaldı. Bu iki kardeşe teyzeleri Sevgi Oğuzeroğlu sahip çıktı.

Ancak Volkan, uyuşturucu batağına saplanarak memurluktan atıldı. Arkadaşlarının yönlendirmesiyle kredi borcu altına giren Volkan, şimdi zor günler geçiriyor. Tek isteği ise bağımlılıktan kurtulmak.

"Annem, babam ve abimin ölümüne şahit oldum" diyen Volkan, yaşadığı dramın kendisini derinden etkilediğini paylaştı. Annesini trafik kazasında, abisini uyuşturucu kullanımından, babasını ise alkol bağımlılığından kaybettiğini anlattı. Volkan, annesinin ölümünü kabullenemediğini ve psikolojisinin bu olaylarla daha da bozulduğunu dile getirdi.

Madde kullanmış olmasından dolayı hiçbir yere alınmadığını söyleyen Volkan, "Ben sigara içecek bir insan bile değilim. Ben bu duruma düştüm, maddeye bulaştım. Kuralları bilen bir insanım, madde kullanacak biri değilim. Annem yanımda olsaydı, her şey güzel olurdu. Ben dünyamı kaybettim, kanadım kırıldı" dedi.

Annesini çok özlediğini belirten Volkan, "Her gün özlüyorum, acı çekiyorum, özlem duyuyorum. Sadece acı çekiyorum" ifadelerini kullandı.