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Adana’da bin 71 litre sahte ve kaçak alkol ele geçirildi

Adana'da düzenlenen operasyonda bin 71 litre sahte alkol ele geçirildi.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 12:03
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Adana’da sahte içki operasyonu: Bin 71 litre ele geçirildi

Adana’da bin 71 litre sahte ve kaçak alkol ele geçirildi
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Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen “Türkiye Müşterek Kaçak/Sahte Alkol Uygulaması” çerçevesinde Adana’da jandarma ekipleri bin 71 litre sahte ve kaçak alkol ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, alkol kaçakçılığına engel olmak, genel sağlık ve ahlakın koruması için eş zamanlı olarak çeşitli noktalarda “Türkiye Müşterek Kaçak/Sahte Alkol Uygulaması” düzenlendi.

Uygulamada bin 71 litre sahte alkol ve kaçak alkol ele geçirildi. Aranan 1 kişi yakalanırken 7 kişi hakkında da adli ve idari işlem başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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