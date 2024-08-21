Adana’da silahlar konuştu. 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İHA
Adana’da silahlar konuştu. 1 ölü, 1 yaralı

Adana’nın Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı.

Silahlı çatışma, Özgür Mahallesi Kadife Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, sokakta denk gelen ve geçmişten kalma husumeti olan iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Çatışmada Muharrem Bayır ile Hasan Basri A. yaralandı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi.

İhbar üzerine çatışmanın yaşandığı noktaya gelen sağlık ekipleri Muharrem Bayır’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yaralı Hasan Basri A. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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