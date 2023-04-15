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Adana'da sokakta otururken silahlı saldırıya uğrayan baba- oğul, öldü

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, Abdurrahman Kılıç (44) ve oğlu Salih Kılıç (15) adlı iki kişi, akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde, beyaz bir kapalı kasa minibüsten açılan ateş sonucu öldürüldü.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 22:03
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Adana'da sokakta otururken silahlı saldırıya uğrayan baba- oğul, öldü

Adana'da sokakta otururken silahlı saldırıya uğrayan baba- oğul, öldü
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 İddiaya göre, baba ve oğlu, sokakta otururken saldırıya uğradılar ve olay yerinde hayatını kaybettiler.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Salih Kılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan baba Kılıç ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Baba Kılıç da doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. 

Baba- oğlun cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. 

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