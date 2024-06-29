Adana’da şoke eden olay! Dört ayaklı çıktı

Dört ayaklı çıktı

Çiftlikteki kuluçka makinesine yerleştirilen yumurtalardan biri, 22 günlük bekleyişin ardından çatladığında, içinden dört ayaklı bir civciv dünyaya geldi.

Çiftlik müdürü Semra Ölmez'in dikkatini çeken bu sıra dışı civciv, yürüyemiyor sanılarak daha yakından incelendiğinde, dört ayağa sahip olduğu anlaşıldı.

Ölmez, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, on yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını ve civcivin sağlıklı bir şekilde yaşaması durumunda onu koruma altına alacağını ve diğer civcivlerle birlikte göndermeyeceğini ifade etti.

Bu olağanüstü durum, genetik varyasyonların nadir de olsa ne tür sürprizler barındırabileceğinin bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.