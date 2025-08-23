Adana’da tanker sürücü dehşeti yaşattı! Karı-koca yaralandı: Kamyon devrildi

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda meydana geldi. 34 KL 4436 plakalı tanker, sürücüsü M.B.A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yöne geçip, kırmızı ışıkta bekleyen Burak Küçük yönetimindeki 31 AVF 419 plakalı otomobile ve sürücüsü belirlenemeyen 01 PB 298 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, kamyon ise devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Burak Küçük ve eşi Emine Buse Küçük'ü yaralı olarak çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan yaralı çift, ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.