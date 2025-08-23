Adana’da tanker sürücü dehşeti yaşattı! Karı-koca yaralandı: Kamyon devrildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Adana’da tanker sürücü dehşeti yaşattı! Karı-koca yaralandı: Kamyon devrildi

Adana’nın Yüreğir ilçesi korkutucu bir kaza meydana geldi. Bir tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçti. Tanker, önce kırmızı ışıkta bekleyen otomobile sonrada kamyona çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, kamyon devrildi.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda meydana geldi. 34 KL 4436 plakalı tanker, sürücüsü M.B.A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yöne geçip, kırmızı ışıkta bekleyen Burak Küçük yönetimindeki 31 AVF 419 plakalı otomobile ve sürücüsü belirlenemeyen 01 PB 298 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, kamyon ise devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Burak Küçük ve eşi Emine Buse Küçük'ü yaralı olarak çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan yaralı çift, ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adana’da tanker sürücü dehşeti yaşattı! Karı-koca yaralandı: Kamyon devrildi

Adana’da tanker sürücü dehşeti yaşattı! Karı-koca yaralandı: Kamyon devrildi

Adana’da tanker sürücü dehşeti yaşattı! Karı-koca yaralandı: Kamyon devrildi

Adana’da tanker sürücü dehşeti yaşattı! Karı-koca yaralandı: Kamyon devrildi

Adana’da tanker sürücü dehşeti yaşattı! Karı-koca yaralandı: Kamyon devrildi

Adana’da tanker sürücü dehşeti yaşattı! Karı-koca yaralandı: Kamyon devrildi

Son Haberler
Atatürk’ün Kalecik’e gelişinin 100. yılı coşkuyla kutlandı
Atatürk’ün Kalecik’e gelişinin 100. yılı coşkuyla kutlandı
Mahalleli yakaladı dayak attı
Mahalleli yakaladı dayak attı
Mağaranın sır dolu fısıltıları!
Mağaranın sır dolu fısıltıları!
Ortam çok gerilmişti! Tanju Özcan Fenerbahçe'den özür diledi
Ortam çok gerilmişti! Tanju Özcan Fenerbahçe'den özür diledi
Kütahya’da siber güvenlik seminerleri
Kütahya’da siber güvenlik seminerleri