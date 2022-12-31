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Adana'da tırda 2 kilo 216 gram esrar ele geçirildi

Adana'da, dorsesine yüklü otomobilde 2 kilo 216 gram esrar ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 10:27
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Adana'da tırın dorsesindeki otomobilde 2 kilo 216 gram esrar ele geçirildi

Adana'da tırda 2 kilo 216 gram esrar ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğundan şüphelendikleri bir tırı takibe aldı.

Ekipler, tırı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurup narkotik dedektör köpeği "Aşil" ile aradı.

Köpeğin, tırın dorsesinde yüklü otomobile tepki vermesi üzerine yapılan incelemede aracın yakıt deposuna gizlenmiş 2 kilo 216 gram esrar bulundu.

Bunun üzerine tır sürücüsü Mesut T. (35), gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mesut T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (AA)

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