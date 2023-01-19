19 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Adana'da 'torbacı' operasyonu: 6 gözaltı

Adana’da, 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı baskınlarda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 10:30
Takip Et

Adana’da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı

Adana'da 'torbacı' operasyonu: 6 gözaltı
+
Aa
-

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ile Çukurova ilçelerinde 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Tespit edilen 6 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı baskınla yakalandı. Şüphelilerin üst aramalarında; 76 uyuşturucu hap, 45,79 gram bonzai, 2,17 gram esrar ve 0,52 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan M.C.S. (16), Yiğit A. (19), Ali K. (23), Oğulcan Ş. (20), Bekir M. (19) ve Burak Ş. (28) emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C.S., Yiğit A., Ali K. ve Burak Ş., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Kaynak: DHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
1
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
2
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
3
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Van'daki depremden ilk görüntüler
4
﻿Van'daki depremden ilk görüntüler
﻿Van'daki depremden ilk görüntüler
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
5
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘14 Mayıs’ açıklaması: Seçim olacak, sandığa gideceğiz...
6
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘14 Mayıs’ açıklaması: Seçim olacak, sandığa gideceğiz...
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘14 Mayıs’ açıklaması: Seçim olacak, sandığa gideceğiz...
﻿Salernitana yönetiminden flaş teknik direktör kararı. Geri getirdiler
7
﻿Salernitana yönetiminden flaş teknik direktör kararı. Geri getirdiler
﻿Salernitana yönetiminden flaş teknik direktör kararı. Geri getirdiler
﻿İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılıyor
﻿İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılıyor
﻿İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılıyor
﻿Uyuşturucu tacirlerine operasyon
﻿Uyuşturucu tacirlerine operasyon
﻿Uyuşturucu tacirlerine operasyon
﻿İspanya kıyılarında 2 bin 390 göçmen öldü
﻿İspanya kıyılarında 2 bin 390 göçmen öldü
﻿İspanya kıyılarında 2 bin 390 göçmen öldü
﻿Çanakkale'de deprem
﻿Çanakkale'de deprem
﻿Çanakkale'de deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.