Adana'da zabıtaya bıçakla saldırı kamerada

Adana'nın Çukurova ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Kurttepe Caddesi üzerinde kaldırım işgali yapıldığı yönünde ihbarı aldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kaldırım işgali yaptıkları belirlenen iş yerlerine cezai işlem uyguladı.

Bu esnada kimliği öğrenilemeyen bir kişi, yolu keserek zabıta ekiplerine mukavemette bulundu.

Otomobilinden aldığı bıçakla da ekiplere saldıran şüpheli, yoldan geçen bir esnaf tarafından güçlükler sakinleştirildi.

O anlar yurttaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından gözaltına alınan saldırganın, bölgede esnaf olmadığı öğrenildi.

Şahısın saldırıyı hangi sebepler gerçekleştirdiği ise araştırılıyor.