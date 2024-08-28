Adana’dan Tarsus’a dilenmek için taksiyle geldi. Böyle rahatlık görülmedi

Kaynak: İHA
Adana’dan Tarsus’a dilenmek için taksiyle geldi. Böyle rahatlık görülmedi

Mersin'in Tarsus ilçesinde dilencilik yapan bir kişinin Adana'dan Tarsus'a taksiyle geldiği tespit edilirken, dilenen şahsın üzerinden çıkan parayla ilgili tutanak tutuldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarsus Koordinasyon Şube Müdürlüğü’ne bağlı zabıta ekiplerinin Tarsus’ta dilencilere yönelik çalışmaları sürüyor.

Vatandaşların duygularını istismar ederek cadde ve bulvarlar ile vatandaşların yoğun geçiş yaptıkları güzergahlar üzerinde dilencilik yapan ve bunu meslek edinen kişilere karşı düzenlenen uygulamada bir kişinin Adana’dan Tarsus’a taksisi tutarak geldiği tespit edildi.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Dilencilik yapan şahıs yakalanırken, yurttaşların iyi niyetlerini suistimal ederek dilenen şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33/1 maddesine istinaden cezai işlem uygulandı.

TUTANAK DA TUTULDU

Dilenen şahsın üzerinden çıkan parayla ilgili tutanak tutulduğu öğrenildi.

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