Adanalı dizisiyle ünlenmişti. Ölen köpeğinin yüzünü koluna dövme yaptırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Adanalı dizisiyle ünlenmişti. Ölen köpeğinin yüzünü koluna dövme yaptırdı
Tuğçe Özbudak, 10 yıl önce kaybettiği köpeği Bonibon’un yüzünü koluna dövme yaptırdı.

Yayınlandığı döneme damga vuran Adanalı dizisinde canlandırdığı Pınar karakteriyle üne kavuşan oyuncu Tuğçe Özbudak, 10 sene önce vefat eden köpeği Bonibon’un yüzünü koluna dövme yaptırdı.

Özbudak, yaptırdığı dövmenin fotoğrafını sosyal medya hesabından “Bonibonum zaten hep kalbimde olacaksın ama artık vücudumda da seni taşıyorum canım oğlum” notuyla takipçileriyle paylaştı.

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TAKDİR TOPLADI

Özbudak, 10 sene önce köpeği Bonibon’u kaybetmişti. Köpeğinin vefatıyla çok üzülen oyuncu, onu yaptığı dövmeyle sonsuza kadar ölümsüzleştirdi.

Sosyal medya hesabından köpeği Bonibon’un yüzünü koluna dövme yaptırdığı fotoğrafı paylaşan Tuğçe Özbudak, bu hareketiyle sosyal medyada takdir topladı.

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