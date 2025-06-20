Adanalı öğrencileri serinleten hediye

Yut genelinde olduğu gibi Adana'da da sıcaklar etkili oluyor. Sıcaklığın her geçen gün artarak etkisini gösterdiği Adana'da öğrencilere karne hediyesi dondurma oldu. Kozan Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencileri karnelerini aldıktan sonra öğretmenlerinin ikram ettiği limon dondurmasıyla serinledi. Kentte üretilen limon, çilek ve diğer doğal ürünlerle hazırlanan cografi işaret süreci devam eden dondurmalarla öğrenciler serinledi.

Öğrencilerden Onur Efe Keser, karne notlarının iyi olduğunu belirterek, "Güreş için Sivas'a gitmiştik, orası çok serindi. Kozan çok sıcak. Karne hediyesi olarak limon dondurması almak beni çok mutlu etti" dedi.

Bir diğer öğrenci Ecrin Esma ise bu yıl çok çalıştığını ve özellikle matematik dersine ağırlık verdiğini söyledi. Esma, "Karnemi aldığım için çok mutluyum. Öğretmenimizi çok seviyoruz. Dondurma hediyesi bizi çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Limon dondurmasının hem doğal hem de serinletici bir ürün olduğunu belirten Üretici Neşet Yavuz da, "Kozan, Adana'nın en sıcak ilçelerinden biri. Öğretmenler güzel bir etkinliğe imza attı. Katkı maddesi içermeyen doğal limon dondurması, öğrenciler için farklı ve sağlıklı bir karne hediyesi oldu" diye konuştu.