Adana’nın 4 ilçesinde eğitime kar engeli

(DHA) - Adana’nın yüksek kesimlerinde yoğun şekilde devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Tufanbeyli, Saimbeyli, Aladağ ve Feke ilçelerinde eğitime yarın bir süreyle ara verildiği açıklandı.

Ayrıca bu ilçelerde görevli hamile ve engelli kamu çalışanlarının da bir gün idari izinli sayılacağı bildirildi