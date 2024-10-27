Adanaspor’da Kemal Kılıç dönemi sona erdi

Ligde teknik direktör Kemal Kılıç yönetiminde 4 maça çıkan Adanaspor, söz konusu mücadelelerde 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı ve galibiyetle tanışamadı.

Antalya derbisinin kazananı Antalyaspor. Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettiler

Yeni yönetim kurulunun yaptığı toplantıda Kılıç ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Kulüpten resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kemal Kılıç ve ekibiyle yollarımız ayrılmıştır. Kılıç ve ekibine verdikleri hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” denildi.