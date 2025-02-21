Adani Energy Solutions hisselerinde sıçrama sinyalleri

Hindistan merkezli Adani Energy Solutions hisseleri, son dönemde yaşadığı sert düşüşe rağmen yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Cuma günü %2,7’ye varan bir yükselişle 696 Hindistan rupisine ulaşan hisse, güçlü alım ilgisiyle dikkat çekti. Ancak hisse, son bir yılda %36, üç yılda ise %64 değer kaybetti.

Yatırımcılar açısından önemli olan soru ise hisselerde bir toparlanma olup olmayacağı. Analistlere göre Adani Energy Solutions, teknik bir sıçrama için hazırlanıyor. Elara Capital, şirkete ‘Al’ tavsiyesi vererek 930 Hindistan rupisi hedef fiyat belirledi. Bu da mevcut seviyelerden %37’lik bir artış potansiyeli anlamına geliyor.

ŞİRKETİN BÜYÜME POTANSİYELİ

Adani Energy Solutions, özellikle enerji iletim projeleriyle büyüme hedeflerini sürdürüyor. Şirketin önümüzdeki 18-24 ay içinde tamamlamayı planladığı projelerin toplam değeri yaklaşık 6,6 milyar dolar. Ayrıca, yeni kazanılan projelerin değeri de yaklaşık 4,7 milyar dolar seviyesinde.

Hindistan hükümeti, 500 GW yenilenebilir enerji kapasitesine ulaşmayı hedeflerken, iletim altyapısına duyulan ihtiyaç da hızla artıyor. Adani Energy’nin bu alandaki yatırımları, şirketin kârlılığını artırabilecek önemli faktörler arasında yer alıyor.

AKILLI SAYAÇ VE DAĞITIM İŞİNDEKİ BÜYÜME

Şirketin bir diğer büyüme alanı ise akıllı sayaç projeleri. Şu anda 23 milyon akıllı sayaç siparişi bulunan Adani Energy Solutions, bu alandaki iş hacmini artırmayı hedefliyor. Her sayaç için yaklaşık 70 dolar yatırım yapıldığı ve 90 ay sonunda sayaç başına yaklaşık 144 dolar gelir elde edileceği belirtiliyor. Bu alandaki EBITDA marjının %85 seviyesinde olması bekleniyor.

Ayrıca, şirket Mundra SEZ bölgesindeki enerji dağıtım işini de genişletiyor. Buradaki enerji talebinin 50 MW’tan 5 GW’a çıkması bekleniyor.

TEKNİK ANALİZDE ÇIKIŞ SİNYALİ

Teknik analiz açısından, Adani Energy Solutions hisseleri kritik bir eşiğe yaklaşıyor. 10,02 ila 6,78 dolar aralığında dalgalanan hisse, düşen hacimlerle konsolide oluyor. Uzmanlara göre, 9,56 dolar seviyesinin üzerine çıkılması durumunda güçlü bir yükseliş trendi başlayabilir.

Analistler, yatırımcıların mevcut seviyesinden uzun vadeli alım yapabileceğini, ilk hedefin 9,58 dolar ve sonrasında daha yüksek seviyeler olabileceğini belirtiyor.

Borsa verilerine göre, saat 13:25 itibarıyla Adani Energy Solutions hisseleri %0,35 artışla 8,2 dolardan işlem görüyordu. Şirketin piyasa değeri ise yaklaşık 9,9 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.