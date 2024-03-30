Aday tanıtımına yapan paramator tele takıldı pilot yaralandı

Kaynak: DHA
Aday tanıtımına yapan paramator tele takıldı pilot yaralandı
Düzce'de Yeniden Refah Partisi'nin belediye başkan adayı şarkıcı Davut Güloğlu'nun tanıtımı için havalanan paramator, elektrik tellerine takıldı. Yaralanan pilot tedavi altına alındı.

Düzce'da paramator kazası...Düzce Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkan adayı olan Davut Güloğlu'nun tanıtımı için havalanan paramator kaza atlattı.

Elektrik tellerine takılan paramatörün pilotu Beçhan Esen yaralandı.

Düzce'deki paramotor kazası öğle saatlerinde Arapçifliği Mahallesi 2980'inci Sokak'ta meydana geldi. Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı şarkıcı Davut Güloğlu'nun havadan tanıtımını yapan Beçhan Esen, rüzgarın etkisiyle paramotorun kontrolünü kaybetince olanlar oldu. Kontrolü kaybolan paramotor elektrik tellerine takıldı. Pilot yaralandı. Pilot Beçhan Esen olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye sevk edildi. Pilot tedavi altına alınırken, elektriğin kesilmesinin ardından paramotor Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından tellerden indirildi.

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