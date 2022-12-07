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'Kısmetse Olur Aşkın Gücü' yarışmasından yeni tanıtım. Adaylar görücüye çıktı

5 yıl aranın ardından geri dönmeye hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden yeni tanıtım fragman yayınlandı. Gelin ve damat adayları görücüye çıktı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 15:50
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Adaylar görücüye çıktı. 'Kısmetse Olur Aşkın Gücü' yarışmasından yeni tanıtım

'Kısmetse Olur Aşkın Gücü' yarışmasından yeni tanıtım. Adaylar görücüye çıktı
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Türk televizyonlarının unutulmaz yapımlarından olan ve hâlâ konuşulmaya devam eden Kısmetse Olur, yeni formatıyla yayına gelecek.

2015 yılında yayınlanmaya başlayan ve 2017 yılında ekranlardan kaldırılan Kısmetse Olur, 'Kısmetse Olur: Aşkın Gücü' adıyla Youtube'da yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Heyecanla beklenen programın yayınlanan 1. bölüm tanıtımı ise izleyenleri heyecanlandırdı. Başarılı sunucu Öykü Sertler'in sunumuyla YouTube'da yayınlanacak program, 12 Aralık saat 18:30'da sevenleriyle buluşacak.

5 yıl aranın ardından haftanın 6 günü Youtube'da izleyici karşısına çıkacak olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 1. bölüm tanıtımı yayınlandı. 9 erkek 9 kadın yarışmacının yer aldığı programın merak edilen yeni yüzleri ise kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

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