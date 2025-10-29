ABD Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, uzatmaya giden maçta Washington Wizards'ı deplasmanda 139-134 yenerek 4'te 4 yaptı.

Philadelphia 76ers'ta Tyrese Maxey, 39 sayı ve 10 asist üreterek galibiyetin mimarı olurken Adem Bona ise 2 sayı, 5 ribaunt, 5 blokla oynadı.

Maçın sonlarına doğru yaptığı savunmayla öne çıkan Adem Bona, dördüncü çeyrekte 4, uzatmada ise 1 şuta karşı bloklarıyla duvar ördü.

İlk üç çeyrekte 110 sayı üreten ve dördüncü periyotta 16 sayıda kalan Washington Wizards'ta Alex Sarr, 31 sayı kaydetti.

SON ŞAMPİYON KAYIPSIZ DEVAM EDİYOR

Oklahoma City Thunder, sahasında konuk ettiği Sacramento Kings'i 107-101 yenerek 5'te 5 yaptı.

Son şampiyon Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 31 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı. Kings'te ise Zach LaVine 23 sayı, DeMar DeRozan 19 sayı ve Domantas Sabonis 10 sayı ve 18 ribaunt üretti.

NBA'de gecenin sonuçları şöyle: