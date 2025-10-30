CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen ASOY İnşaat’ın sahibi Adem Soytekin, savcılığın ifadelerinde “tutarsızlık” tespit etmesi üzerine “suç örgütüne üye olma” ve “rüşvet almak” suçlarından yeniden tutuklandı.

Soytekin’in eski avukatı Onur Büyükhatipoğlu'ndan konuyla ilgili gelen açıklamalar dikkat çekti. Büyükhatipoğlu “Gerçeğe aykırı beyanları yüzünden İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan hala hücrede tutuluyor” hatırlatması yaptı.

ONUR BÜYÜKHATİPOĞLU’NDAN SERT AÇIKLAMA

Soytekin’in eski müvekkili olduğunu hatırlatan Büyükhatipoğlu “Eski müvekkilim Adem Soytekin’in gerçeğe aykırı beyanları sonucu, Avukatlık Kanunu’na aykırı biçimde düğün evinden gözaltına alındım. Ancak vekaletnameli eski avukatı olmama rağmen, Soytekin ifadesinde beni kendisine Av. Mehmet Pehlivan’ın görevlendirdiğini iddia etti. Bu asılsız iddia üzerine Mehmet Pehlivan da haksız şekilde tutuklandı ve hala hücrede tutulmaktadır.” ifadelerini kullandı.

"PSİKOLOJİSİNİ İYİ BİLDİĞİM İÇİN..."

Büyükhatipoğlu açıklamasında “Cem Küçük bugün Adem Soytekin’in yeniden tutuklandığını duyurdu. Eski müvekkilimin psikolojisini iyi bildiğim için insani olarak üzülmekle birlikte, şu soruyu sormak zorundayım: Adem Soytekin’in gerçeğe aykırı beyanları üzerine benim hukuksuzca gözaltına alınmam ve Av. Mehmet Pehlivan’ın aylarca hücrede tutulması hakkında bir açıklama yapılacak mı?” diye sordu.

GÖZLER YENİDEN DOSYADA

Gazeteci Cem Küçük'ün açıklaması sonrası gözler, İBB soruşturmasında adı geçen isimlerin ifadelerine ve hukuki sürece çevrildi. Adem Soytekin’in çelişkili beyanlarının, önceki tanıklıklarını zora soktuğu ifade ediliyor.