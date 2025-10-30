İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik yürütülen mali soruşturma kapsamında 23 Mart tarihinde tutuklanan ASOY İnşaat’ın sahibi Adem Soytekin, daha önce “etkin pişmanlık” hükümlerinden faydalanarak 'itirafçı' olmuştu.
Soytekin, verdiği 3'üncü 'itirafçı' beyanının ardından 10 Temmuz tarihinde tahliye edilmişti. Başsavcılık, soruşturma dosyasını yeniden değerlendirdi. Savcılık, Soytekin’in verdiği beyanlarda “tutarsızlık” olduğunu belirledi. Bunun üzerine 21 Ekim tarihinde yeniden tutuklanması talep edildi.
ADEM SOYTEKİN YENİDEN TUTUKLANDI
Mahkeme, talebi yerinde bularak Soytekin’in “suç örgütüne üye olma” ve “rüşvet almak” suçlarından tekrar tutuklanmasına karar verdi. Soytekin ikinci kez cezaevine gönderildi.
'İTİRAFÇI' BEYANIYLA İMAMOĞLU'NUN AVUKATI TUTUKLANMIŞTI
Adem Soytekin’in “etkin pişmanlık” ifadesi sonrası Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan “suç örgütüne üye olma” iddiasıyla tutuklanmıştı.