Adet sancısı nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Kadınların korkulu rüyası olan adet sancısıyla ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında çokça aratılıyor. Peki, adet sancısı nedir? Adet sancısı belirtileri nelerdir? Adet sancısı tedavi yöntemleri nelerdir? Detaylar haberimizde…

KAYNAK: Haber Merkezi
Adet sancısı nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan adet sancısıyla ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmayı sürdürüyor.

Bu hastalıklardan birisi olan adet sancısıyla ilgili detaylar…

ADET SANCISI NEDİR?

Dismenore yani adet sancısı, regl dönemlerinde kramp ve karında ağrı şeklinde ortaya çıkan ve uterus duvarındaki kasların ve kan damarlarının kasılması ile oluşan şiddetli ağrı için kullanılan tıbbi bir terimdir.

Dismenore veya ağrılı adet görme, adet sırasında ortaya çıkan ve tekrarlayan, kramplı, alt karın ağrısının varlığı olarak da tanımlanabilir. Adet döneminin başlangıcından itibaren görülen adet ağrısı birincil ve altta yatan bir hastalığa bağlı olarak da ikincil şeklinde sınıflandırılır.

ADET SANCISI BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Baş ağrısı

-Bayılma

-Kusma

-İshal

-Mide bulantısı

-Alt karında ağrı

-Karın bölgesinde kramp

-Bel ağrısı

-Tükenmişlik

-Bacaklardan aşağı yayılan ağrı

ADET SANCISI TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

-Vitamin takviyesi

-Beslenme değişikliği

-Sıcak duş

-Karın masajı

-Ağrı için steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar

-Doğum kontrol hapı (oral kontraseptifler)

-Progesteron (hormon tedavisi)

-Endometrial ablasyon (rahim duvarını yok etme prosedürü)

-Histerektomi (rahmin alınma ameliyatı)

Öne Çıkanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
İmamoğlu İstanbul’da yeniden seçilmeyi neden istemiyor?
İmamoğlu İstanbul’da yeniden seçilmeyi neden istemiyor?
İlkokul 3'e giden bu çocuğu hiç unutamayacaksınız. Bu çocuklara bunları dedirttiniz ya gün yüzü görmeyin
İlkokul 3'e giden bu çocuğu hiç unutamayacaksınız. Bu çocuklara bunları dedirttiniz ya gün yüzü görmeyin
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Son Haberler
Kamyonetle çarpışan motosikletli öğrenci ağır yaralandı Güncel
Kamyonetle çarpışan motosikletli öğrenci ağır yaralandı
Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanabilir: Doları altüst edecek uyarı geldi Ekonomi
Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanabilir: Doları altüst edecek uyarı geldi
Montella'nın neden çok şanslı olduğunu açıkladı. Recep Çınar yazdı Spor
Montella'nın neden çok şanslı olduğunu açıkladı. Recep Çınar yazdı
Kâr hırsıyla hareket edenler ve buna göz yumanlar binlerce kişinin ölümüne neden oldu Güncel
Kâr hırsıyla hareket edenler ve buna göz yumanlar binlerce kişinin ölümüne neden oldu
Birce Akalay yeni dizisi için imaj değiştirdi. Sosyal medya çalkalandı Magazin
Birce Akalay yeni dizisi için imaj değiştirdi. Sosyal medya çalkalandı
Sergio Ramos'a hırsızlık şoku. Maç sırasında evi soyuldu Spor
Sergio Ramos'a hırsızlık şoku. Maç sırasında evi soyuldu
Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük sevgilisinin doğum gününü kutladı. Yazdığı not dikkat çekti Magazin
Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük sevgilisinin doğum gününü kutladı. Yazdığı not dikkat çekti