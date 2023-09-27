Adet sancısı nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan adet sancısıyla ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmayı sürdürüyor.

Bu hastalıklardan birisi olan adet sancısıyla ilgili detaylar…

ADET SANCISI NEDİR?

Dismenore yani adet sancısı, regl dönemlerinde kramp ve karında ağrı şeklinde ortaya çıkan ve uterus duvarındaki kasların ve kan damarlarının kasılması ile oluşan şiddetli ağrı için kullanılan tıbbi bir terimdir.

Dismenore veya ağrılı adet görme, adet sırasında ortaya çıkan ve tekrarlayan, kramplı, alt karın ağrısının varlığı olarak da tanımlanabilir. Adet döneminin başlangıcından itibaren görülen adet ağrısı birincil ve altta yatan bir hastalığa bağlı olarak da ikincil şeklinde sınıflandırılır.

ADET SANCISI BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Baş ağrısı

-Bayılma

-Kusma

-İshal

-Mide bulantısı

-Alt karında ağrı

-Karın bölgesinde kramp

-Bel ağrısı

-Tükenmişlik

-Bacaklardan aşağı yayılan ağrı

ADET SANCISI TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

-Vitamin takviyesi

-Beslenme değişikliği

-Sıcak duş

-Karın masajı

-Ağrı için steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar

-Doğum kontrol hapı (oral kontraseptifler)

-Progesteron (hormon tedavisi)

-Endometrial ablasyon (rahim duvarını yok etme prosedürü)

-Histerektomi (rahmin alınma ameliyatı)